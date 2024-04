Com'è finita la prima stagione di Viola come il mare

In attesa di Viola come il mare 2, ecco come si conclude la prima stagione della serie tv con protagonisti Francesca Chillemi e Can Yaman

Viola come il mare torna con la seconda stagione dal 24 aprile in streaming su Mediaset Infinity e dal 3 maggio in prima visione assoluta su Canale 5.

Nell'ultima puntata della prima stagione di Viola come il mare, Viola Vitale, interpretata da Francesca Chillemi, scopre che suo padre è morto. A ncora delusa dal comportamento di Don Andrea, si appassiona al caso di un uomo che sta cercando Dalila, la figlia scomparsa.

Demir indaga a fondo ed è spinto a credere che una vera e propria talpa agisca nell'ombra per depistare le indagini sul traffico di umani. Intanto, un doloroso punto emerso durante la ricerca delle sue origini spinge Viola in uno stato di prostrazione tale da costringerla a cercare aiuto nella medicina e nei farmaci. Alla fine della puntata, la protagonista rivela a Francesco di non essere in grado di vedere il suo colore. "Non mi è mai successo prima", confessa durante un momento di grande intimità che per poco non si conclude con un bacio. Viola invita Francesco a cena, ma il poliziotto se ne va con una scusa: "Mi sono appena ricordato che Turi mi ha invitato a cena". "Forse è per questo che non vedo il tuo colore, Francesco. Perché tu non ti lasci guardare", pensa Viola. Infine, Sonia, la madre di Francesco, vuole rimettersi in contatto con il figlio e tornare a Palermo per parlargli di suo padre.

