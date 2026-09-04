Garlasco, Antonio De Rensis denuncia Chiara Ingrosso: "Il tempo dell'ironia è finito"

Nella telefonata resa pubblica, la giornalista Chiara Ingrosso chiedeva a De Rensis indicazioni su come avvicinare una potenziale testimone di Sanremo senza rischiare anche lei una querela da parte di Stefania Cappa. De Rensis punta il dito contro il metodo della cronista: "Si è superato il limite, perché tu non puoi permettere che una scheggia impazzita faccia uscire le telefonate prese illecitamente ", dichiara, sostenendo che dietro la pubblicazione della telefonata ci sarebbe " un piano diabolico " perché, denuncia, "lei finge con me di aver paura dell'avvocato Cappa".

Lo scorso 22 aprile, Stefania Cappa , cugina di Chiara Poggi, avrebbe presentato un esposto alla Procura di Milano proprio contro De Rensis , contro l'inviato de Le Iene Alessandro De Giuseppe e contro l'ex carabiniere Francesco Marchetto, denunciando quella che definisce una regia mediatica orchestrata per allontanare i sospetti dalla famiglia Stasi.

L'avvocato racconta: "Ho subito tre mesi non piacevoli dove sono stato molto infastidito e anche dispiaciuto. Ho avuto poche persone a fianco che mi sono state molto solidali. Ho subito sorrisini, battutine, risatine, allusioni. Ora basta", afferma. De Rensis aggiunge: "Il tempo dell'ironia è finito. Mi sono stancato".

"La signora Ingrosso presto entrerà nelle aule di giustizia perché oggi i miei avvocati stanno lavorando a un durissimo esposto all'ordine dei giornalisti e una denuncia alla procura", annuncia De Rensis, aggiungendo che chiunque dovesse fare da "cassa di risonanza" a un'eventuale diffamazione nei suoi confronti "sarà perseguito senza indugio".

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