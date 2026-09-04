Alessia Pifferi, l'avvocata Pontenani: "Tra una decina d'anni tornerà libera"

Alessia Pontenani, ex avvocata di Alessia Pifferi, la donna condannata in via definitiva a 24 anni di reclusione per la morte della figlia Diana, interviene a Verità nascoste – Il diario e anticipa i tempi della scarcerazione della sua ex assistita: "Ho fatto due conti. Mi è arrivato l'ordine di esecuzione. Alessia Pifferi tra una decina d'anni torna ad essere una donna libera. Questa è la legge", dichiara.

L'ex avvocata Pontenani scende nel dettaglio del calcolo della pena: "Ha già scontato 4 anni, ne ha presi 24, con gli sconti di pena ne dovrebbe fare 15. Quando uscirà avrà 52 anni". Poi commenta: "Sono preoccupata e dispiaciuta perché è una donna senza futuro. Cosa può fare? Non ha più una famiglia e non ha nulla. Temo che finirà sulla strada".