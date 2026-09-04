Alessia Pifferi, l'avvocata Pontenani: "Tra una decina d'anni tornerà libera"

Alessia Pontenani, ex avvocata di Alessia Pifferi, la donna condannata in via definitiva a 24 anni di reclusione per la morte della figlia Diana, interviene a Verità nascoste – Il diario e anticipa i tempi della scarcerazione della sua ex assistita: "Ho fatto due conti. Mi è arrivato l'ordine di esecuzione. Alessia Pifferi tra una decina d'anni torna ad essere una donna libera. Questa è la legge", dichiara.
L'ex avvocata Pontenani scende nel dettaglio del calcolo della pena: "Ha già scontato 4 anni, ne ha presi 24, con gli sconti di pena ne dovrebbe fare 15. Quando uscirà avrà 52 anni". Poi commenta: "Sono preoccupata e dispiaciuta perché è una donna senza futuro. Cosa può fare? Non ha più una famiglia e non ha nulla. Temo che finirà sulla strada".
Nel luglio del 2022, a Milano, la piccola Diana, 18 mesi, viene trovata senza vita nella sua abitazione: la bambina muore di stenti dopo essere stata lasciata completamente sola in casa dalla madre per sei giorni consecutivi. In primo grado Alessia Pifferi viene condannata all'ergastolo. In appello, nel novembre 2025, la Corte d'Assise d'Appello di Milano riduce la pena a 24 anni di reclusione: i giudici escludono l'aggravante dei futili motivi e riconoscono le attenuanti generiche, valutando tra i vari parametri anche la forte risonanza e pressione mediatica che avrebbero compromesso il comportamento processuale dell'imputata.
La Cassazione conferma poi in via definitiva la condanna a 24 anni, respingendo sia il ricorso della Procura Generale, che chiedeva l'annullamento della sentenza d'appello e il ripristino dell'ergastolo, sia quello della difesa, che puntava a una riqualificazione del reato in abbandono di minore o a una riduzione di pena legata alle fragilità cognitive dell'imputata.
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