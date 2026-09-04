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La promessa

ANTICIPAZIONI04 settembre 2026

La Promessa, le anticipazioni del 5 settembre in prima serata

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della soap opera spagnola, in onda sabato 5 settembre in prima serata su Rete 4 e in streaming su Mediaset Infinity
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Scopriamo cosa succederà sabato 5 settembre, in prima serata, nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 e il sabato alle 21.30 su Rete 4, dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.

La Promessa, le anticipazioni del 5 settembre in prima serata

Xavi Lock (Curro) in una scena de La Promessa
Xavi Lock (Curro) in una scena de La Promessa

Nella puntata di sabato 5 settembre in prima serata, Lorenzo minaccia Curro dopo aver scoperto che ha trascorso due giorni con Angela.

Petra soffre per l'isolamento della servitù, mentre Maria crolla sotto il peso della sua difficile decisione.

Lorenzo continua a tormentare Curro. Nel frattempo, Maria, incinta, vive un momento drammatico. Infine, Leocadia organizza le nozze di Angela e Beltrán e Cristobal propone a Teresa il ruolo di governante.

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