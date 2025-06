Zoe Cristofoli, il tenero scatto di Theo Hernandez con la figlia

Zoe Cristofoli e Theo Hernandez, lo scatto di famiglia (Instagram_@zoe_cristofoli)

Zoe Cristofoli ha condiviso sul suo profilo Instagram un dolce scatto del compagno insieme alla figlia Cloe Marie. La fotografia, pubblicata dall'influencer, immortala un tenero momento in cui il calciatore del Milan, Theo Hernandez, bacia dolcemente la loro secondogenita nata il 7 aprile del 2025. Zoe Cristofoli ha accompagnato l'immagine con un cuore rosa.

Zoe Cristofoli e Theo Hernandez hanno iniziato la loro storia d'amore nel 2020. Il 7 aprile del 2022 sono diventati genitori per la prima volta con la nascita di Theo Junior. Tre anni dopo, il 7 aprile 2025, hanno annunciato l'arrivo della secondogenita Cloe Marie. In quell'occasione, Zoe ha condiviso un dolce scatto della famiglia al completo, accompagnato da parole piene d'amore: "Mancavi solo tu. ora davvero non mi manca niente".