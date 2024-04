Yeliz Doğramacılar, chi è Fusun di Terra amara

Yeliz Doğramacılar, l'attrice turca celebre per il ruolo di Fusun nella soap opera Terra amara, sarà ospite a Verissimo, nella puntata in onda domenica 21 aprile alle 16.30 su Canale 5.

Yeliz Doğramacılar nasce nel 1978 a Istanbul, in Turchia. Dopo aver terminato gli studi all'Università Yeditepe e all'Università di Bahçeşehir, Yelize intraprende la sua carriera d'attrice, recitando in numerosi film e serie tv turche.

Nel 2018, viene scelta per interpretare Fusun in Terra Amara, ruolo per il quale vince il premio Miglior attrice di serie tv esordiente dell'anno.

Dal 2009, Yeliz Doğramacılar è sposata con Nevzat Arman, con cui ha due figli, Omer e Mehmet.

Nel video sopra, scopriamo chi è Fusun di Terra amara.