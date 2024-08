Wanda Nara a Disneyworld: "Da piccola lo sognavo, oggi ci porto le mie figlie"

Wanda Nara ha condiviso sui social alcune foto a Disneyworld con le figlie Francesca e Isabella, avute rispettivamente nel 2015 e 2016 con l'ex marito Mauro Icardi.

"Da piccola io e mia sorella raccoglievamo in una bottiglia di Coca Cola monete da un peso per venire a Disneyworld. Non riuscivamo mai a raccogliere i soldi che ci servivano. Oggi ho potuto portare le mie due principesse a Disneyworld e comprare loro tutto quello che sognavo da piccola".

"La vita può cambiare da un momento all'altro: se oggi non puoi, non arrenderti… un giorno i sogni diventeranno realtà. Sono entrata nel castello di Disneyworld a Orlando per la prima volta con le mie due figlie femmine e ci tornerò presto con miei figli maschi", ha scritto la showgirl argentina, che è mamma anche di Constantino (2010) e Benedicto (2012), avuti dal precedente matrimonio con Maxi López.

Wanda Nara e Mauro Icardi, dal matrimonio alla separazione

Wanda Nara e Mauro Icardi si sono sposati nel 2014. La coppia nel 2015 ha accolto la primogenita Francesca e nel 2016 la seconda figlia Isabella.

Nel 2022 Wanda Nara aveva annunciato la fine del suo matrimonio con Mauro Icardi. Ospite a Verissimo, la showgirl aveva poi spiegato: "Quando ho visto che in casa non c'era la pace di prima, ho voluto mettere un punto. Abbiamo firmato la separazione. Lui rimane comunque una persona molto importante per me. Per fortuna i miei figli non hanno sofferto, vivono nel loro mondo, le mie figlie ballano e disegnano e sono lontane dai social".

La coppia aveva poi deciso di dare una seconda possibilità al loro amore. La pace era stata ufficializzata con foto insieme e dolci dediche social. Ma qualcosa tra loro si era poi rotto di nuovo.

Wanda Nara e Mauro Icardi a luglio si sono separati. A confermarlo era stata la stessa showgirl argentina, 37 anni, nel programma Pomeriggio America. "Sono separata, per motivi personali e di salute ho provato ancora una volta", aveva detto Wanda Nara, riferendosi ai suoi gravi problemi di salute e alla separazione annunciata nel 2022, seguita da un ritorno insieme al marito. Poco dopo era arrivata una seconda conferma dal legale della showgirl argentina, che aveva spiegato: "Lo ha già detto lei. È separata. Il divorzio non è stato ancora firmato".