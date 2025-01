Wanda Nara, gli auguri di buon compleanno alla figlia Francesca

Wanda Nara con le figlie

Wanda Nara, 38 anni, condivide su Instagram un post pieno d’amore in occasione del compleanno della figlia Francesca, nata il 19 gennaio 2015 dal matrimonio (ormai finito) con il calciatore Mauro Icardi. “10 anni fa a Milano nasceva la mia prima figlia femmina. La mia migliore amica, la mia anima gemella, la mia mini me. Non avrei mai potuto immaginare una figlia così bella, una persona buona, dolce e con i valori più incredibili”, scrive nel post.

Wanda Nara prosegue poi ringraziando la figlia e facendole uno speciale augurio: “Grazie per avermi insegnato tanto, per te do la mia vita, per te dedicherò ogni giorno della mia per vederti felice. Che tu cresca come la piccola donna che sei oggi: forte, educata e con un grande cuore ed empatia verso gli altri”. Un toccante messaggio che si conclude con una promessa: “Non potrò evitarti i brutti momenti, la vita è anche questo, ma sarò sempre il tuo scudo e quella che cercherà di fare in modo che questi momenti ti rendano più forte. Ti amo e amiamo tanto la tua famiglia".

Wanda Nara ospite a Verissimo

Ospite a Verissimo, Wanda Nara aveva parlato dei suoi cinque figli, spiegando: "Crescono in fretta i bambini e quello di cui non mi pentirò mai". La showgirl aveva parlato anche della separazione con Mauro Icardi, dicendo: “Mi dispiace, perché io sono una che crede nell’amore per sempre, di diventare vecchia accanto all’uomo che ho scelto. Però, a volte, la vita ti sorprende. Bisogna andare avanti e cercare sempre la felicità”.

Wanda Nara e Mauro Icardi sono convolati a nozze nel 2014 e hanno avuto Francesca nel 2015, mentre la seconda figlia della coppia, Isabella, è nata nel 2016. Nel 2022 la showgirl ha annunciato nelle storie Instagram la fine del matrimonio con Icardi. I due avevano poi deciso di darsi una seconda possibilità, ufficializzando la scelta con due foto insieme sui social, con tanto di dedica. Ma non ha funzionato e la coppia si è di nuovo separata nel 2024.

Oltre a Francesca e Isabella, Wanda Nara ha avuto altri tre figli con l’ex calciatore Maxi López, con cui ha divorziato nel 2013. I bambini si chiamano Valentino (2009), Costantino (2010) e Benedicto (2012).