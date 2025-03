Vybes

Tutti i sogni di un giovane cantante appena uscito dalla scuola di Amici24: Vybes vi aspetta a Verissimo, sabato 29 marzo alle 16.30 su Canale 5.

Vybes, nome d’arte di Gabriel Monaco, è nato a Roma nel 2003 e vive nella Capitale con i genitori. È entrato come concorrente nella categoria canto di Amici 2024, arrivando fino al serale, ma uscendo durante la prima puntata.

Si è diplomato al liceo artistico Caravaggio di Roma, dove ha dovuto superare alcuni ostacoli a causa della dislessia, discalculia e disortografia. Ha rivelato di aver affrontato intorno ai 12 anni un periodo di depressione. La musica l'ha aiutato a superare le difficoltà. Ha scritto la sua prima canzone a 13 anni, Dietro le sbarre.

Dopo il diploma Vybes, che si definisce un artista “anti trap”, ha lavorato in una catena di fast food e in seguito in una panetteria. È stato Rudy Zerbi a sceglierlo ad Amici, dopo che l’artista 22enne aveva cantato il suo inedito Standard e si era esibito in Blu Celeste di Blanco.