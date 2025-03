Vybes

Un giovane cantante pieno di sogni appena uscito dalla scuola di Amici: sabato 29 marzo a Verissimo la storia di Vybes.

Nato nel 2003 a Roma, Vybes - all’anagrafe Gabriel Monaco - vive nel quartiere Spinaceto della Capitale, insieme ai genitori. È stato uno dei concorrenti di Amici 2024, categoria canto. In passato aveva già provato a entrarci due volte, ma senza successo.

Le difficoltà di Vybes

Diplomato al liceo artistico Caravaggio di Roma, Vybes ha affrontato non poche difficoltà durante il suo percorso scolastico, a causa della dislessia, discalculia e disortografia. Ha raccontato di aver sofferto di depressione dall'età di 12 anni. La musica l'ha aiutato a superare le difficoltà. Ha scritto infatti la sua prima canzone all'età di 13 anni dal titolo Dietro le sbarre. Altri titoli dei suoi testi sono Cura, Estremamente timido, Caterina, Maturità e Solo diciott’anni.

Vybes e il sogno (realizzato) di Amici

Dopo il diploma, Vybes ha lavorato prima in una catena di fast food e in seguito in una panetteria. Ma il suo talento e la sua passione per la musica l’hanno portato nel 2024, dopo due tentativi precedenti, al talent di Maria De Filippi. Lì si è esibito cantando il suo inedito Standard e Blu Celeste di Blanco. Esibizione al termine della quale era stato scelto da Rudy Zerbi. La sua avventura ad Amici 2024 si è conclusa durante la prima puntata del serale, quando è stato eliminato insieme alla ballerina Asia.

"Torno a casa sapendo che tutto quello che ho fatto è stata farina del mio sacco e che anche non avendo grandi mezzi si possono toccare grandi traguardi", ha scritto sui social, terminata l'esperienza ad Amici. Nel talent show ha voluto sensibilizzare sul tema dell'importanza della salute mentale, come testimonia anche il suo nuovo singolo Chiedere aiuto.

"Il brano nasce per spronare le persone a non vergognarsi nel chiedere una mano nel momento del bisogno. Volevo portare un brano come questo nel contesto di Amici perché ci tenevo a portare uno spaccato di realtà molto comune tra noi giovani. Credo sia un bel messaggio da mandare con famiglie e giovani all’ascolto", ha spiegato Vybes sui social.