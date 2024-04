Vladimir Luxuria ospite a Verissimo

Lei è stata naufraga, inviata, opinionista e oggi è pronta per il suo grande debutto alla conduzione della nuova edizione di Isola dei Famosi: Vladimir Luxuria vi aspetta a Verissimo, sabato 6 aprile alle 16.30 su Canale5. Attivista, scrittrice, personaggio televisivo, dopo aver intrapreso il suo impegno per la comunità Lgbtq+ su finire degli anni Ottanta, Vladimir Luxuria è stata tra le organizzatrici del primo Gay pride d'Italia e oggi vanta una lunga carriera in televisione, dal Maurizio Costanzo Show a L'isola dei Famosi. Proprio in quest'ultimo reality, Vladimir Luxuria ha prima sperimentato l'esperienza come concorrente nel 2008, arrivando alla vittoria finale, quindi ha vestito i panni di opinionista e ora è pronta per condurre la nuova edizione del programma, al via su Canale 5 da lunedì 8 aprile. Di questo e molto altro parlerà durante l'intervista a Verissimo, in onda sabato 6 aprile su Canale 5.