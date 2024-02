Addio a Vittorio Emanuele di Savoia. Il figlio dell'ultimo re d'Italia Umberto II e di Maria José si è spento a Ginevra all'età di 86 anni.

"Alle ore 7.05 di questa mattina, 3 Febbraio 2024, Sua Altezza Reale Vittorio Emanuele, Duca di Savoia e Principe di Napoli, circondato dalla Sua famiglia, si è serenamente spento in Ginevra", ha fatto sapere in una nota Casa Savoia.

Vittorio Emanuele Alberto Carlo Teodoro Umberto Bonifacio Amedeo Damiano Bernardino Gennaro Maria - questo il suo nome completo - era nato a Napoli il 12 febbraio 1937. Tra pochi giorni avrebbe compiuto 87 anni.

È stato un membro di casa Savoia, figlio dell'ultimo re d'Italia Umberto II e di Maria José. Vittorio Emanuele aveva lasciato l'Italia nel 1946 e non è potuto tornare nel suo Paese natio per diversi anni, in quanto la Costituzione vietava per gli ex-sovrani, loro consorti e discendenti maschi di casa Savoia l'ingresso e il soggiorno nel territorio nazionale. Negli anni di esilio, che si è concluso nel 2002, ha vissuto in Svizzera, a Ginevra, dove è scomparso.

Vittorio Emanuele di Savoia era sposato con Marina Doria, da cui ha avuto il figlio Emanuele Filiberto.

Ospite a Verissimo lo scorso settembre, Emanuele Filiberto aveva parlato delle condizioni di salute del padre: "Papà ha 86 anni, purtroppo non cammina più molto bene, ma ha sempre questa forza di carattere di voler andare avanti e fare del suo meglio. I miei genitori sono molto forti e vogliono andare avanti nonostante l'età". Riflettendo sul tempo che passa, Emanuele Filiberto aveva aggiunto: "Mi fa paura il tempo che passa, ma credo che con i genitori, soprattutto alla loro età, bisogna vivere giorno dopo giorno, senza porsi troppe domande. Spero che i miei giorni durino anni".