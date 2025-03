La supermodella parla per la prima volta in un'intervista della storia con l'attore e rivela i suoi sogni per il futuro: "Tra 10 anni mi immagino con una famiglia"

In un'intervista per Vogue France, Vittoria Ceretti, 26 anni, ha parlato per la prima volta della sua storia d'amore con Leonardo DiCaprio, 50 anni, raccontando anche dove si sono conosciuti: "A Milano, ma preferisco non entrare nei dettagli", ha risposto alla domanda dell'intervistatore. Mentre quando quest'ultimo le ha chiesto se da adolescente avesse visto Titanic, la risposta della supermodella è stata: "Chi non l’ha visto? O non l’ha amato? È un film iconico…".

A Vittoria Ceretti è stato poi domandato se non avesse paura di venire etichettata come la "fidanzata di...". E lei ha spiegato: "Sì. Appena stai con qualcuno che ha un pubblico più vasto del tuo, diventi 'la fidanzata di' o 'il fidanzato di'. E può essere estremamente fastidioso. All’improvviso parlano di te solo come 'la ragazza di tizio, che era l’ex di caio'. Quindi non è piacevole pensare che non puoi amare chi vuoi senza che la gente ti appiccichi un’etichetta addosso".

Mentre riguardo alla gelosia di stare con una persona "desiderata da tutti", lei ha spiegato che è "una cosa che si impara. Se quello che vivi è reale, se sai che vi amate, allora non c’è motivo di allarmarsi. Perché l’amore protegge e dà sicurezza".

Una lunga intervista dove la modella ha affrontato diversi argomenti come l'infanzia, la famiglia e il lavoro, oltre ai progetti per il futuro. Alla domanda " Dove ti vedi tra dieci anni?", Vittoria Ceretti ha risposto: "Mi immagino circondata dal verde, una vita tranquilla, senza troppi viaggi – a meno che non ne abbia voglia – con bambini e cani, da qualche parte al sole".

Nel video sotto, la storia di Leonardo DiCaprio.