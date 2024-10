Virginio ospite a Verissimo

Virginio

Nato a Fondi (Latina) il 31 gennaio 1985, nel 2010 entra nella scuola di Amici di Maria De Filippi, dove riesce a distinguersi grazie agli inediti Ad occhi chiusi, Non ha importanza e Dolcenotte. Dopo aver vinto il programma, la carriera di Virginio prende il volo: pubblica diversi singoli, un album e apre i concerti di Laura Pausini. Inoltre, scrive per artisti di successo come Paola & Chiara, Francesca Michielin, Laura Pausini, Gianni Morandi e Fiorella Mannoia.

Negli ultimi anni Virginio conquista l’America Latina con le versioni in spagnolo delle sue canzoni e collaborando con grandi nomi della musica latina. Attualmente vive tra l'Italia e Miami.