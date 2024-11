Cantante molto amato, non solo in Italia, ma anche in America Latina e autore per artisti di successo - da Fiorella Mannoia a Laura Pausini - : sabato 2 novembre a Verissimo la storia musicale e personale di Virginio.

Chi è Virginio

Virginio Simonelli nasce a Fondi (Latina) il 31 gennaio 1985, in una famiglia formata da mamma Beatrice, casalinga, papà Raffaele, imprenditore e Daniele e Gioia, i fratelli più piccoli ai quali l'artista è molto legato. Dei suoi genitori in un'intervista a Vanity Fair ha detto: "Ho avuto la fortuna di avere genitori attenti: hanno visto quello che succedeva fuori e dentro me, accendendo una luce", riferendosi agli episodi di bullismo di cui è stato vittima da adolescente.

Un tema, quello del bullismo, a cui il cantautore tiene molto, tanto da partecipare a progetti di sensibilizzazione nelle scuole. "Parlo di bullismo e cyberbullismo. Questa coscienza mi rende felice e, quando scrivo canzoni, cerco di fare sentire le persone meno sole", ha spiegato in un'intervista.

Appassionato alla musica sin da bambino, nel 2006 partecipa al Festival di Sanremo nella sezione Giovani con un brano da lui scritto Davvero. Nel 2010 passa le selezioni di canto della decima edizione di Amici di Maria De Filippi. Nel corso del programma presenta gli inediti Ad occhi chiusi, Non ha importanza e Dolcenotte, che lo porteranno a vincere il talent show nella categoria canto. Dopo la vittoria ad Amici, Virginio pubblica diversi singoli e l'album Ovunque, oltre ad aprire concerti di star come Laura Pausini. Parallelamente porta avanti il suo percorso come autore e compositore di brani per altri cantanti, come Paola & Chiara, Francesca Michielin, Laura Pausini, Gianni Morandi e Fiorella Mannoia.

Per e con Laura Pausini scrive il brano Limpido, in duetto con Kylie Minogue. Sempre con Laura Pausini vince nel 2018 il Latin Grammy come uno degli autori dell’Album Hazte Sentir, versione spagnola del disco Fatti sentire. Di Laura Pausini ha detto: "Abbiamo un rapporto personale, quando lavoriamo insieme per l’80% ci raccontiamo e col rimanente 20% facciamo musica. Del resto la musica è raccontarsi". Negli ultimi anni Virginio conquista l’America Latina con le versioni in spagnolo delle sue canzoni e collaborando con grandi nomi della musica latina. Attualmente vive tra l'Italia e Miami. Si definisce "un ribelle gentile": "In un momento storico in cui vince chi urla, sento di aver fatto del garbo la mia bandiera, ma solo se non viene scambiata per buonismo".

Molto riservato sulla sua vita privata, nel 2023 ha raccontato di essere attratto dai ragazzi, spiegando di non averlo mai nascosto alle persone vicine, ma di non averne parlato prima pubblicamente per riservatezza. Ha avuto una relazione molto importante, durata 18 anni. E da cinque anni ha un compagno.