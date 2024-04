Virginia Mihajlović, l'intervista in 100 secondi

In esclusiva a Verissimo, Virginia Mihajlović ha annunciato che presto diventerà mamma per la seconda volta. Durante l'intervista in onda domenica 14 aprile su Canale 5, la figlia di Siniša Mihajlović e Arianna Rapaccioni ha raccontato di aspettare un maschietto. "Mio marito Alessandro sognava un maschio, io avevo forse una piccola preferenza per la femminuccia". Quindi ha spiegato: "Volevo che avesse un significato, che ricordasse papà: si chiamerà Leone Sinisa. Leone è un nome che mi è sempre piaciuto, mi piaceva l'idea di accostarlo al nome di mio padre Sinisa". "Quando aspettavo mia figlia Violante, papà stava bene, era considerato guarito - ha quindi spiegato a Silvia Toffanin - Questa volta invece ho scoperto di essere incinta a un anno dalla scomparsa di papà. È stata una gravidanza voluta e cercata, ma, da quando non c'è più papà, vivo la gioia con un po' di tristezza".