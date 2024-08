I Vip festeggiano Ferragosto 2024

I Vip hanno trascorso la giornata Ferragosto 2024 con la famiglia, gli amici e le persone più care: ecco alcuni momenti che hanno condiviso sui social. Michelle Hunziker e Serena Autieri hanno trascorso una giornata in montagna insieme a famiglia e amici: "Il mio paradiso", commenta la conduttrice svizzera.

Ferragosto d'amore per Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro. Anche Sabrina Ferilli, Alessandra Celentano e Laura Pausini hanno augurato buon Ferragosto ai loro fan.

Giornata in piscina per Alessandro Borghese e Rudy Zerbi. " Il mio Ferragosto da incubo ", scrive l'insegnante di Amici commentando il video in cui viene lanciato in acqua. Nel video sopra il Ferragosto dei Vip.