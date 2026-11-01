Viola come il mare, un’anteprima della terza stagione

Dopo il bacio con Demir, cosa ne sarà stato della giornalista Viola Vitale? Prima di scoprirlo da mercoledì 4 novembre su Canale 5 e su Mediaset Infinity, con la partenza della terza stagione di Viola come il mare, a Verissimo arriva, in esclusiva, un'anticipazione.
Viola sembra essere convinta di aver trovato il suo equilibrio, ma la realtà è un'altra. Nel nuovo palazzo dove abita incontra Massimo Paternò, interpretato dall'attore argentino Rodrigo Guirao, vicino rumoroso e affascinante che incrocia più volte la sua strada. Cosa succederà?