Viola Vitale cerca di evitare Massimo Paternò, ma continuano a incrociarsi e a discutere inevitabilmente. "Non ho mai discusso così tanto con una persona", le dice lui. "Non so se sentirmi lusingata o preoccupata", risponde lei. Nel frattempo vanno avanti anche le indagini. È l'anticipazione esclusiva di Viola come il mare 3 mostrata a Verissimo.

Ospite a Verissimo, Rodrigo Guirao, che interpreta Massimo Paternò, ha parlato del rapporto con Francesca Chillemi, che interpreta Viola Vitale: "Francesca è molto dolce, molto divertente, mi ha fatto sentire da subito a mio agio sul set".