Orietta Berti parla a Verissimo della lunga storia d'amore con Osvaldo Paterlini, che ha sposato nel 1967 e con cui ha avuto i figli Omar (1975) e Otis (1980).

"L'anno prossimo festeggiamo 60 anni di matrimonio. Si chiamano nozze di diamante? Buono a sapersi. Mi farò regalare un bel diamante", afferma la cantante, 83 anni.

Orietta Berti racconta come sia cambiata la loro relazione negli anni: "Ormai i nostri caratteri si assomigliano un po'. Io penso un po' come lui. E borbottiamo sempre: io trovo sempre qualcosa che non va in lui e lui in me. Ma finisce poi che siamo sempre lì che ci sorridiamo e ci baciamo con tenerezza, finisce sempre bene".

La cantante rivela anche il segreto di una storia d'amore così lunga: "Siamo sinceri tra di noi, ci siamo sempre detti tutto".