Stefania Orlando parla a Verissimo del difficile periodo che ha vissuto dopo la fine del suo matrimonio e la scomparsa nel 2023 della sua cagnolina di 19 anni. "Margot è un pezzo di cuore andato via. Per me è stata una figlia. La sua perdita è stato un colpo durissimo", dice la showgirl, 59 anni.

Stefania Orlando rivela di aver vissuto anni molto difficili: "Finisce un matrimonio e ti ritrovi un po' spaesata, senza equilibrio. Neanche un anno dopo va via questo esserino di cui ti sei presa cura per 19 anni. Si sgretola un po' tutto. Ti chiedi: 'Servo più a qualcosa?'. È stato lì che ho toccato il fondo".

Per quanto riguarda la fine del suo matrimonio con Simone Gianlorenzi, la showgirl dice: "A un certo punto lui ha sentito l'esigenza di andare avanti senza di me. Si sarà rotto qualcosa e non me ne sono accorta oppure aveva altre esigenze. Il grande amore che ho sempre avuto per lui mi ha aiutata molto. Quell'amore mi ha aiutato a lasciarlo andare, a dire: 'Se non sei felice con me è giusto che tu lo sia senza di me'".