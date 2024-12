Vincenzo Gualzetti: "Mia figlia Chiara colpita nel sorriso da colui a cui voleva bene"

Vincenzo Gualzetti ripercorre a Verissimo la storia della figlia Chiara, uccisa a 15 anni da un coetaneo. Chiara uscì di casa il 27 giugno 2021 e non è mai tornata. Il suo corpo è stato ritrovato il giorno dopo. Per l'omicidio è stato arrestato un suo amico che ha confessato il delitto, senza mai spiegare il movente con chiarezza.

"Il 27 giugno ero andato a lavoro anche se era una domenica. Non sentii le telefonate di mia moglie, quando presi il telefono la richiamai e lei mi disse della scomparsa di Chiara. Facemmo subito la denuncia e partimmo con le ricerche. Il giorno dopo venne ritrovato il corpo in una condizione terribile, non mi fecero nemmeno avvicinare", ricorda Vincenzo Gualzetti che successivamente perse anche la moglie a causa di una malattia.

Dopo l'arresto e la condanna a 16 anni e 4 mesi - pena scontata perché minorenne -, l'assassino di Chiara non ha mai spiegato le ragioni del terribile gesto. "Io credo che l'abbia fatto semplicemente per sperimentare cosa significava ammazzare una persona. L'ho capito da una sua frase. Quando disse: 'La colpivo, ma non moriva. Mi ha stupito la resistenza del corpo umano'. Infatti lui era già deciso ad ammazzarla il venerdì prima e l'avrebbe fatto in futuro se non fosse stato quella domenica".

Vincenzo Gualzetti non riesce a trovare pace dopo la scomparsa dell'unica figlia: "Non so se mi faccia più male non avere più una figlia o non avere un perché di non avere più una figlia". Vincenzo non riesce a perdonare l'assassino della figlia: "Ho la foto di Chiara nella bara, era irriconoscibile. La cosa che mi fa più male è che l'abbia colpita nella parte più bella che aveva: il sorriso. E ha colpito una persona che gli voleva bene perché Chiara voleva bene a tutti e lo dimostrava e sicuramente voleva bene anche a lui".