Addio a Vincenzo D'Agostino. Il celebre paroliere napoletano è scomparso all'età di 64 anni dopo una malattia. Ha collaborato con tantissimi artisti, tra cui Nino D'Angelo, Gigi D’Alessio e Sal Da Vinci, che l'hanno voluto ricordare sui social. "Ciao Vincenzo, buon viaggio verso la casa di Dio. Da domani la nostra canzone napoletana sarà più povera", ha scritto Nino D'Angelo, che ha collaborato con Vincenzo D'Agostino per la realizzazione del brano Proviamo Ancora.



"Il poeta dell’amore ci ha lasciato in punta di piedi, se ne andato senza fare rumore. Grazie Vincé, grazie per aver dato voce alla mia musica, facendola vivere con le tue parole, le tue poesie, grazie per aver condiviso con me tante belle cose, la tua inesauribile arte resterà nell’aria e durerà più dei ricordi. Vivrai nel mio cuore e soprattutto nella mia voce per sempre", ha scritto sui social Sal Da Vinci, che insieme a Vincenzo D'Agostino ha scritto diversi brani, tra cui Rossetto e caffè.



Tra gli artisti con cui Vincenzo D'Agostino ha collaborato con maggiore continuità c'è senza dubbio Gigi D’Alessio, con cui ha firmato brani iconici come Cient'anne, Non dirgli mai, Tu che ne sai e tanti altri. "Senza parole", ha scritto Gigi D’Alessio pubblicando sui social uno scatto con Vincenzo D'Agostino. "Ancora non ci credo. Riposa in pace zio", sono le parole a commento di Luca D'Alessio (LDA), figlio di Gigi D'Alessio.