Victoria Beckham riunisce le Spice Girls per il suo 50esimo compleanno

Grandi festeggiamenti per Victoria Beckham. La cantante ha da poco festeggiato 50 anni e per l'occasione ha deciso di celebrare il traguardo assieme alla famiglia e a tutti i suoi più grandi amici.

Non potevano mancare, perciò, le Spice Girls: "Il miglior regalo è essere riuniti! Grazie a tutti i miei amici e alla mia famiglia per aver festeggiato con me", ha scritto la cantante a corredo di un post sul suo profilo Instagram.

Oltre alle ex colleghe, alla festa erano presenti anche molte altre celebrità, tra cui Tom Cruise, Marc Anthony ed Eva Longoria.

Victoria Beckham compie 50 anni, gli auguri del marito David

In occasione del compleanno di Victoria , David Beckham ha deciso di condividere un video dedicato alla moglie.

"Buon compleanno alla mia bellissima moglie. Dovresti guardati indietro ed essere fiera di tutto quello che ha raggiunto e costruito. Il tuo successo più grande sono i tuoi figli: li guidi, li ami, li educhi. Loro ti amano alla follia, tutti noi ti amiamo tantissimo. Trascorri una giornata speciale, ti meriti tutto", le dolci parole dell'ex calciatore a corredo del post Instagram.