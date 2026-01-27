Victoria Beckham nominata Cavaliere dell'Ordine delle Arti e delle Lettere dal Ministero della Cultura francese

Victoria Beckham

Victoria Beckham, 51 anni, celebra sui social l'onorificenza di cui l'ha insignita il Ministero della Cultura francese. L'ex Posh Spice è ora Cavaliere dell'Ordine delle Arti e delle Lettere, prestigioso riconoscimento che le è stato conferito a Parigi direttamente da Rachida Dati, Ministro della Cultura di Francia.

"Sono profondamente onorata di essere stata nominata Chevalière de l’Ordre des Arts et des Lettres dal Ministero della Cultura francese. Ho sempre nutrito una profonda ammirazione per l’estetica francese e per la serietà con cui la moda viene considerata: una vera forma d’arte", scrive l'imprenditrice e designer su Instagram, a corredo di alcune foto che la ritraggono durante la cerimonia di conferimento dell'onorificenza.

Al Palais Royal, location dell'evento, presente anche la quasi totalità famiglia Beckham a sostegno di Victoria che, sui social, riserva dolci parole di ringraziamento al marito David: "I miei più sinceri ringraziamenti alla Ministra della Cultura francese, Rachida Dati, per questo onore. Grazie anche ai partner commerciali che hanno creduto in me, alla mia famiglia e soprattutto a David, mio marito e primo investitore. Non potrei essere più grata: sei tutto per me."

Unici assenti, il primogenito Brooklyn Beckham e la moglie Nicola Peltz. Di recente il primogenito di David e Victoria Beckham ha rotto il silenzio e ha parlato delle motivazioni che lo hanno portato a chiudere i rapporti con i genitori.