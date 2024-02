Veronica Peparini e Andreas Muller ospiti a Verissimo

Veronica Peparini e Andreas Müller saranno ospiti a Verissimo sabato 17 febbraio, dalle 16.30 su Canale 5.

La coppia sta vivendo un momento magico: dopo aver annunciato a Verissimo di essere in dolce attesa di due gemelli, Veronica Peparini e Andreas Muller hanno scoperto di aspettare due bambine.

A dicembre 2023, la coppia era tornata a Verissimo per spiegare il problema che la coreografa ha scoperto di avere durante un controllo: "Le gravidanze, come la mia, sono particolari e si può sviluppare una malattia che si chiama trasfusione feto fetale in cui uno dei due gemelli diventa donatore rispetto all'altro che invece è ricevente".

Veronica Peparini e Andreas Müller avevano però anche rassicurato che la gravidanza stava procedendo per il meglio: "L'ultima visita è andata bene, siamo positivi".