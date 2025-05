Angela Luce ricorda in lacrime Peppino Gagliardi: "Lo amai follemente, mi tradì e non lo perdonai"

L'attrice si commuove a Verissimo ricordando il suo ex compagno Peppino Gagliardi: "Ho saputo che non c'è più. Non ho pianto, ma ho provato un dolore che non so spiegare"

Angela Luce si commuove a Verissimo, ricordando il suo ex compagno Peppino Gagliardi, cantante e polistrumentista scomparso nel 2023.

"Siamo stati fidanzati due anni. Mi innamorai follemente di lui, l'ho amato veramente e credo anche lui", ricorda l'attrice e cantante, 86 anni. Della fine della loro storia racconta: "Lui piaceva, gli piacevano le donne. Mi fece un torto che non riuscii a perdonare: mi tradì. Pur amandolo, non lo perdonai".

Angela Luce afferma di non essersi pentita negli anni per non aver perdonato: "Lui poi capì di aver sbagliato e di quello che aveva perso, ma per me era troppo tardi. Non l'ho più voluto vedere. Lui si è sposato dopo e ha avuto due bei figli, mi ha fatto piacere".

L'attrice racconta anche la sua reazione alla notizia della scomparsa dell'ex compagno: "Ho saputo che non c'è più. Non ho pianto, ma ho sentito un dolore che non so spiegare". A Peppino Gagliardi, Angela Luce ha voluto dedicare delle parole: "Ciao Peppino, ricordati che nella mia vita hai avuto un ruolo importante. Veramente importante. Ciao, grande artista".