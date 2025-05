Alice e Asia D’Amato, il dolore per la scomparsa del papà: "Ci è caduto il mondo addosso"

Alice e Asia D’Amato ricordano a Verissimo l'amato papà Massimo, scomparso nel 2022, dopo una malattia. "Papà era sempre con noi, veniva a tutte le nostre gare. Nell'ultimo periodo della malattia si arrabbiava perché non poteva seguirci, diceva: 'Ho ancora bisogno di vivermi le mie figlie'".

Ripensando al difficile periodo, segnato dalla scomparsa del papà: "Ci è caduto il mondo addosso. In un certo senso la ginnastica ci ha salvate. Era una valvola di sfogo. Siamo andate avanti anche per lui perché ci teneva". Alice e Asia D’Amato tornano con la mente all'ultima telefonata con il papà: "Ogni volta che partivamo per le gare, temevamo di non trovarlo al nostro ritorno. L'ultima telefonata è stata due ore prima della sua morte. Ci chiamò mentre eravamo in macchina, in viaggio verso casa, ci disse che ci amava tantissimo, di essere orgogliose di noi stesse e che ci sarà sempre".

Ed è stato proprio così: papà è rimasto sempre accanto a loro. "Ogni volta che torniamo a casa, quando arriviamo nel punto della telefonata, ci ricordiamo delle sue parole", affermano le gemelle D’Amato.