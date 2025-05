Carmen Di Pietro: "Sono uscita con un uomo che mi ha contattata dopo l'appello a Verissimo"

Dopo l'appello di Alessandro Iannoni, per trovare un fidanzato alla mamma Carmen Di Pietro, è la showgirl, 59 anni, a rivelare di aver ricevuto delle richieste: "Mi hanno chiamato, ma erano tutti giovani".

Carmen Di Pietro dice però di aver incontrato uno dei "corteggiatori", un uomo vedovo che l'ha contattata proprio dopo l'intervista a Verissimo dello scorso marzo. "Sono uscita a cena con questa persona, ma mi parlava della moglie morta, mi chiedeva consigli sui fiori da portare sulla tomba", afferma la showgirl.

Carmen Di Pietro non perde però la speranza di trovare l'amore: "Mi ci vuole un fidanzato, una persona che mi stia vicino, uno svago".

Anche la figlia Carmelina, 16 anni, ospite a Verissimo insieme alla mamma è d'accordo: "Basta che sia una persona che le vuole bene e lei è felice. E così ci lascia un po' in pace". Alessandro, 23 anni, invece aveva detto: "Dobbiamo trovare qualcuno per mia mamma. Altrimenti chiede tutto a me".