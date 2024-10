Dopo aver affrontato la scomparsa di suo padre, Veronica Gentili torna a condurre Le Iene nella puntata di domenica 13 ottobre.

All'inizio della puntata, la conduttrice ha ringraziato il suo team di lavoro e ha ricordato suo papà con grande emozione: "Grazie a tutti, voglio ringraziare Le Iene per la vicinanza in questo momento e voglio ringraziare tutte le persone che mi sono state accanto e senza le quali non ce l'avrei fatta. Poi voglio dedicare questa puntata a mio papà che avrebbe voluto che stasera fossi qui e grazie al quale sono quella che sono. Grazie".

Su Instagram, la giornalista aveva scritto un dolce messaggio per suo padre a poche ore dalla diretta: "Stasera riprendo a lavorare. Papà vuole così, lo so, e io gli do retta ora più di sempre".

Veronica Gentili, l'amore per il papà raccontato a Verissimo

Ospite nello studio di Verissimo, Veronica Gentili aveva parlato dei suoi genitori: "I miei genitori si sono separati quando io avevo 14 anni, ma sono sempre rimasti in ottimi rapporti".

Parlando del papà, la giornalista e conduttrice aveva aggiunto: "Papà è sempre stato accanto a me, è sempre stato solido, anche nei momenti più complicati con mamma quando lei non stava bene".