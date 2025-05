Veronica Gentili ospite a Verissimo

Veronica Gentili

Una "iena" domerà i naufraghi in Honduras: l'attrice e conduttrice Veronica Gentili, presto alle prese con l'Isola dei Famosi, sarà ospite a Verissimo sabato 3 maggio dalle 16.30 su Canale 5.

Nata a Roma il 9 luglio 1982, dopo aver frequentato il liceo classico, si diploma nel 2006 all’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica Silvio D’Amico

Gentili esordisce giovanissima nel mondo dello spettacolo, debuttando come attrice nel 1999 nel film “Come te nessuno mai” di Gabriele Muccino. Inizia a lavorare anche nel mondo delle fiction televisive. Nel teatro, il suo debutto risale al 2006 con una versione di “Otello” di Shakespeare, dove ricopre anche il ruolo regista.

Dal 2013 inizia la professione giornalistica. La popolarità si consolida prima facendo l'opinionista in numerosi programmi di attualità e politica e successivamente passando alla co-conduzione di Stasera Italia, Buoni o cattivi e Controcorrente su Rete 4. Nel 2020 riceve il premio Sulmona di Giornalismo e pubblica il suo primo libro.

Nel 2023 fa il suo ingresso nel programma Le Iene su Italia 1. Quest'anno Veronica Gentili sarà per la prima volta alla guida de L’Isola dei Famosi su Canale 5. Al suo fianco, in studio, ci sarà Simona Ventura come opinionista e Pierpaolo Pretelli come inviato in Honduras.

Appuntamento a Verissimo sabato 3 maggio dalle 16.30 su Canale 5 per conoscere meglio la conduttrice.