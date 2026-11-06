Veronica Gentili diventerà mamma. La conduttrice, 44 anni, è incinta di una bambina. L'annuncio è arrivato nel corso della puntata de Le Iene - programma condotto dalla stessa Veronica Gentili- in onda giovedì 5 novembre.
"Adesso sono io che vorrei dirvi una cosa - così ha iniziato il suo discorso la conduttrice durante il quale ha ufficializzato la sua gravidanza - È una cosa che riguarda me, la mia vita privata, quella parte della mia vita che tendo a tenere gelosamente per me. Circa due anni fa, proprio mentre lavoravo a Le Iene, mi è successa una delle cose più dolorose che possono capitare nella vita di una persona. Ho perso mio padre. Quel giorno avrei dovuto condurre una puntata di questo programma, invece presi un aereo e tornai a casa, perché ci sono momenti in cui tutto il resto improvvisamente non ha più nessuna importanza. Ecco, a distanza di due anni la vita ha deciso di sorprendermi di nuovo e questa volta con qualcosa di decisamente molto molto diverso, qualcosa di bellissimo che mi sta rendendo molto felice".
"Non so se qualcuno di voi ha già notato qualcosa - ha proseguito Veronica Gentili - Qualche cambiamento, ma diciamo che se oggi sono ancora in grado di nasconderlo, tra poco il mio corpo parlerà al posto mio. Quindi: sono incinta. Eh sì, aspetto un bambino. Anzi, per essere precisi aspetto una bambina".
Riguardo al nome della piccola, la conduttrice lancia una tenera frecciatina al compagno e papà della nascitura: "Sul nome che ve lo dico a fare c'è il solito dibattito accesissimo con il papà, ma ovviamente alla fine vincerò io, sappilo. Sono veramente felice, felice come una bambina, anche se forse a questo punto dovrei dire come una mamma ,che è una parola che un po' mi spaventa perché ancora mi ci devo completamente abituare".
Veronica Gentili conclude il suo lieto annuncio ricordando l'amato papà scomparso: "In questi mesi ho pensato spesso a quanto avrei voluto condividere questa notizia con mio padre, a quanto sarebbe stato bello chiamarlo, raccontarglielo, vedere la sua faccia, sentire la sua voce. Ma mi piace pensare che da qualche parte lui lo sappia già e stia sorridendo guardandomi stasera così emozionata".
Ospite a Verissimo nel 2024, Veronica Gentili aveva parlato del desiderio di maternità. "Immagino sia la cosa più bella - aveva detto la giornalista e conduttrice in merito al diventare mamma - Non sono una persona che prende decisioni così importanti con leggerezza. Finora sono stata concentrata su di me, oggi invece sono più serena anche con me stessa e, di conseguenza, mi sento libera di avere altri ruoli".