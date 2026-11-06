Veronica Gentili diventerà mamma. La conduttrice, 44 anni, è incinta di una bambina. L'annuncio è arrivato nel corso della puntata de Le Iene - programma condotto dalla stessa Veronica Gentili- in onda giovedì 5 novembre.

"Adesso sono io che vorrei dirvi una cosa - così ha iniziato il suo discorso la conduttrice durante il quale ha ufficializzato la sua gravidanza - È una cosa che riguarda me, la mia vita privata, quella parte della mia vita che tendo a tenere gelosamente per me. Circa due anni fa, proprio mentre lavoravo a Le Iene, mi è successa una delle cose più dolorose che possono capitare nella vita di una persona. Ho perso mio padre. Quel giorno avrei dovuto condurre una puntata di questo programma, invece presi un aereo e tornai a casa, perché ci sono momenti in cui tutto il resto improvvisamente non ha più nessuna importanza. Ecco, a distanza di due anni la vita ha deciso di sorprendermi di nuovo e questa volta con qualcosa di decisamente molto molto diverso, qualcosa di bellissimo che mi sta rendendo molto felice".

"Non so se qualcuno di voi ha già notato qualcosa - ha proseguito Veronica Gentili - Qualche cambiamento, ma diciamo che se oggi sono ancora in grado di nasconderlo, tra poco il mio corpo parlerà al posto mio. Quindi: sono incinta. Eh sì, aspetto un bambino. Anzi, per essere precisi aspetto una bambina".