Ignazio Boschetto e Michelle Bertolini presto genitori per la seconda volta. Tramite un post congiunto sui social, la voce de Il Volo e la moglie annunciano l'arrivo del secondo figlio.
"Non potevamo far giocare Gabriele da solo - le parole scelte dalla coppia per accompagnare gli scatti pubblicati su Instagram dove si vede il primogenito accarezzare il pancino della mamma - Presto saremo in quattro".
Lo scorso settembre, Ignazio Boschetto e Michelle Bertolini hanno festeggiato il primo compleanno del figlio Gabriele con una dedica piena d'amore condivisa sui social: "Sei arrivato per riempire le nostre vite di amore e felicità. Sei la benedizione più grande di mamma e papà. Ti amiamo con tutta la nostra vita".
Marito e moglie dal 2024, nell'aprile dell'anno successivo Ignazio Boschetto e Michelle Bertolini hanno annunciato di essere in attesa di un bambino. Gabriele è nato a settembre del 2025. A giugno 2026, il cantante de Il Volo e la modella e influencer hanno condiviso alcune foto con il figlio in Venezuela, Paese d'origine di Michelle Bertolini, modella italo-venezuelana che nel 2013 ha ottenuto il titolo di Miss Venezuela International.