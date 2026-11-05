Ignazio Boschetto e Michelle Bertolini presto genitori per la seconda volta . Tramite un post congiunto sui social, la voce de Il Volo e la moglie annunciano l'arrivo del secondo figlio.

Lo scorso settembre, Ignazio Boschetto e Michelle Bertolini hanno festeggiato il primo compleanno del figlio Gabriele con una dedica piena d'amore condivisa sui social: "Sei arrivato per riempire le nostre vite di amore e felicità. Sei la benedizione più grande di mamma e papà. Ti amiamo con tutta la nostra vita".