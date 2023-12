L'INTERVISTA 23 dicembre 2023

Verdiana Pettinari: "Ho rischiato di perdere mia mamma Enrica Bonaccorti"

Enrica Bonaccorti e la figlia Verdiana parlano a Verissimo del grave problema di salute per cui l'attrice e conduttrice ha subito un importante intervento: "Mia mamma è stata senza cuore per alcune ore. Il medico ha preso in mano il suo cuore e poi gliel'ha rimesso"