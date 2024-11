Vera e Giuliana Gemma: "L'amore per papà Giuliano non finirà mai"

A Verissimo Vera e Giuliana, figlie del grande attore Giuliano Gemma, si commuovono nel parlare del legame indissolubile con il padre, morto a 75 anni nel 2013.

"Io ho il tatuaggio con il nome di papà - dice Vera nel mostrarlo a Silvia Toffanin - sai che si dice 'mai farsi il tatuaggio con il nome degli uomini che se poi finisce...', ma questo è un amore che non finirà mai".

"È eterno, non cambierà mai - le fa eco la sorella Giuliana, che porta il nome del padre - È stato un padre meraviglioso. Ci teneva molto alla disciplina. Noi da piccole eravamo benaccette su tutti i set perché eravamo due bambine silenziose, immobili. Per quello lui ci portava tanto con sé. Ci chiamavano le soldatine".

Nel corso dell'intervista, Vera e Giuliana Gemma affrontano anche il rapporto che avevano con la mamma, Natalia Roberti, prima moglie di Giuliano Gemma, scomparsa prematuramente nel 1995, quando le sorelle avevano circa 20 anni.

"Noi abbiamo una storia fatta di grandi gioie, di vita vissuta sui set, di viaggi in giro per il mondo, di successo di papà, però poi anche di grandissimi dolori- racconta Vera Gemma - Quando avevamo 17 anni mamma si è ammalata di tumore. Per cinque anni le siamo state vicino, sperando che guarisse, con una grande sensazione di impotenza perché non guariva mai, anzi, peggiorava, fino ad accompagnarla nell'ultimo dei suoi giorni, in cui eravamo presenti tutte e due. È vero che non c'è un'età in cui si è pronti a perdere una madre, però sicuramente a vent'anni si è meno pronti che a qualunque altra età dopo".