Tutto il mondo di Vera Gemma sabato 27 gennaio a Verissimo.

Nata a Roma nel 1970, Vera è figlia dell'attore Giuliano Gemma e della sua prima moglie Natalia Roberti.

Vera Gemma si è avvicinata alla recitazione sin da bambina: a soli otto anni ha recitato in Il grande attacco.

Nella sua lunga carriera ha preso parte a diverse pellicole cinematografiche, fra cui La sindrome di Stendhal e Il cartaio, entrambi diretti da Dario Argento e Ovosodo di Paolo Virzì.

Nel 2022 è protagonista del film Vera, diretto da Tizza Covi e Rainer Frimmel, vincitore del Premio Orizzonti per la miglior interpretazione femminile al Festival del Cinema di Venezia. Il film è stato candidato dall’Austria per la corsa agli Oscar 2024 come miglior film internazionale.

Nel 2023 ha preso parte al documentario di Roberto D'Agostino e Marco Giusti, diretto da Daniele Ciprì, Roma, santa e dannata, presentato alla Festa del Cinema di Roma.