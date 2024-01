Vera Gemma sulla morte del padre: "Un trauma che devo ancora superare"

Durante l'intervista a Verissimo, Vera Gemma si concentra sul legame con i genitori e sul dolore vissuto per la loro scomparsa. "Mia madre era una donna fortissima da cui ho appreso molto del mio carattere, era colei che ha fatto un po' il successo di mio padre. Lui faceva i film, mentre lei era manager, agente, consigliera, leggeva i copioni. Ed era una donna straordinaria". Quindi prosegue: "Credeva molto in me e nel mio talento. Io all'epoca facevo teatro ed era molto determinata nel fare di me una grande artista. Poi l'ho persa a poco più di vent'anni e mi è crollata la certezza che in questo mondo ci fosse una persona che credeva profondamente in me. Mi sono sentita un po' persa, però in questi dolori di vita ho sempre cercato di mantenere una grande dignità, senza piangermi addosso". Ricordando la morte del padre Giuliano Gemma, scomparso in un incidente stradale l'1 ottobre 2013, Vera confessa: "Uno dei più grandi traumi della mia vita, che mi rendo conto di dover ancora superare. A volte piango all'improvviso per questa cosa perché mi risale il trauma". E precisa: "Non ho cercato mai di farmi volere bene per i grandi dolori che avevo avuto. Ho preferito mostrare la Vera combattiva, guerriera, a costo di far credere che fossi una persona estremamente grintosa, anche aggressiva".