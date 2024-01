Vera Gemma: "Costretta dai miei genitori a rifarmi il naso a 17 anni"

Ospite a Verissimo durante la puntata di domenica 7 gennaio, Vera Gemma ripercorre le principali tappe della sua vita, diventata recentemente un docufilm di grande successo internazionale. E nella trasmissione condotta da Silvia Toffanin torna anche sul rapporto con i genitori e su come l'ossessione in famiglia per la bellezza abbia condizionato la sua vita. "C'era questa ossessione per la bellezza: bisognava che io e mia sorella fossimo all'altezza della bellezza di papà - racconta Vera Gemma in merito ai ricordi d'infanzia - Cosa di cui io non mi sentivo assolutamente in grado". "A 17 anni mi costrinsero a rifarmi il naso - rivela nella trasmissione di Canale 5 - Pensavo che mia madre e mio padre fossero in buona fede, perché a quell'età fai quello che ti dicono i genitori. Poi negli anni lo raccontai alla mia regista e ho visto che aveva gli occhi lucidi, era turbata. Lì ho capito che questa cosa non era tanto normale, che forse bisognerebbe insegnare ai figli ad accettarsi e amarsi per come sono". Quindi precisa: "Non voglio condannare mia madre e mio padre per averlo fatto, probabilmente pensavano che fosse la cosa giusta da fare, anche se non era così". "Ho avuto un rapporto molto conflittuale con il mio aspetto fisico. Oggi, però, mi piaccio e mi trovo abbastanza bella - racconta ancora Vera Gemma, che poi lancia un appello - Ho scoperto che la bellezza è fatta di tante cose, anzi distacchiamoci da questi stereotipi di bellezza perché non è quello che rende di noi delle grandi donne, ma quello che abbiamo dentro, quanto siamo guerriere e quanto siamo capaci di trasmetterlo".