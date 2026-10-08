Vasco Rossi dottore honoris causa: "Da oggi sono un prof anch’io"

Vasco Rossi è dottore di ricerca. Il cantautore, 74 anni, ha ricevuto infatti il dottorato di ricerca honoris causa in Politica e Comunicazione all’Università degli Studi di Salerno.
Sui social Vasco Rossi ha condiviso le sue emozioni. "Quando ho saputo che il conferimento di questo dottorato era stato votato all’unanimità, sono rimasto davvero sorpreso. All’unanimità? A me? Che sono sempre stato considerato divisivo. Ho pensato: possibile che non ci fosse nemmeno uno contrario? Sul mio conto ne sono state dette tante, compresa la leggenda secondo cui avrei offeso il sud. Voi avete scelto di guardare oltre etichette e pregiudizi", ha scritto il cantautore nella didascalia del post, pubblicando alcuni momenti della cerimonia.
"Questa unanimità è, per me, la prova concreta che lo studio e la conoscenza aprono le menti e rendono davvero liberi dall’ignoranza e dai pregiudizi. Una cosa, però, l’ho imparata: 'Non puoi discuterci con l’ignoranza'. Chi ascolta le mie canzoni sa da che parte sto. E di che pasta sono fatto. Ricevere questo riconoscimento in quest’Aula Magna mi emoziona davvero. In questa Università ho sentito un’aria di pluralità, inclusione, libertà. Vi ringrazio di cuore, uno per uno. E grazie, cari colleghi professori, da oggi sono un prof anch’io. Tranquilli: non darò voti. Al massimo chiederò il bis", conclude Vasco Rossi, che nel 2005 aveva ricevuto la laurea honoris causa in Scienze della Comunicazione allo IULM di Milano.