Vasco Rossi dottore honoris causa: "Da oggi sono un prof anch’io"

Vasco Rossi è dottore di ricerca. Il cantautore, 74 anni, ha ricevuto infatti il dottorato di ricerca honoris causa in Politica e Comunicazione all’Università degli Studi di Salerno.

Sui social Vasco Rossi ha condiviso le sue emozioni. "Quando ho saputo che il conferimento di questo dottorato era stato votato all’unanimità, sono rimasto davvero sorpreso. All’unanimità? A me? Che sono sempre stato considerato divisivo. Ho pensato: possibile che non ci fosse nemmeno uno contrario? Sul mio conto ne sono state dette tante, compresa la leggenda secondo cui avrei offeso il sud. Voi avete scelto di guardare oltre etichette e pregiudizi", ha scritto il cantautore nella didascalia del post, pubblicando alcuni momenti della cerimonia.