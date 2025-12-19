"Io mi butto nel mare per voi due, mio caro marito e mio caro figlio": inizia così il toccante videomessaggio di Vanessa Redgrave per il marito Franco Nero e il loro figlio Carlo, nato nel 1969. "Mi ricordo quegli anni, lontanissimi ormai, quando ti ho visto per la prima volta", aggiunge l'attrice, 88 anni. E conclude il messaggio con parole dolcissime rivolte al marito: "Per favore, amami per sempre".



Franco Nero e Vanessa Redgrave si sono conosciuti nel 1967 sul set del film Camelot, in cui interpretavano Lancillotto e Ginevra. Quando si sono incontrati Vanessa era già mamma di Natasha e Joely, nate dal matrimonio con il regista Tony Richardson. Dopo la nascita del figlio Carlo nel 1969, Franco Nero e Vanessa Redgrave si sono lasciati. Si sono ritrovati molti anni dopo, negli anni 2000. Nel frattempo l'attore è diventato papà anche di Frank e Francesco. Franco Nero e Vanessa Redgrave si sono sposati nel 2006.



A proposito della loro storia d'amore da film, l'attore, 84 anni, a Verissimo dice: "Quando si invecchia, si diventa più saggi e più teneri. Da giovani si litiga tanto, il nostro rapporto è stato burrascoso. Ma negli ultimi anni va molto bene".