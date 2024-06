Vanessa Incontrada, i dolci scatti con Rossano Laurini e il cagnolino Zelig

Vanessa Incontrada ha condiviso sui social alcuni teneri momenti con il compagno Rossano Laurini e il loro cagnolino Zelig.

"Una domenica speciale", ha scritto la conduttrice e attrice, aggiungendo un cuore allo scatto con il compagno e il loro Golden retriever.

Vanessa Incontrada e Rossano Laurini sono legati dal 2007 e hanno altri due cani, Tokyo e Gina.

Vanessa Incontrada parla dei suoi cani e della sua famiglia a Verissimo

Ospite a Verissimo, Vanessa Incontrada aveva condiviso l'amore per i suoi cani e la sua famiglia.

“Zelig l'ho chiamato così per l'amore che provo per la trasmissione che mi ha dato il successo, il nome Tokyo lo ha scelto mio figlio per la serie La casa di carta e Gina, invece, viene dal fatto che tutte le mie amiche mi chiamano così. Vorrei tanti altri cani, ma gestirne tre già non è facile per la vita che facciamo, quindi per ora mi accontento di loro", aveva raccontato la conduttrice.

Parlando del figlio Isal, aveva aggiunto: "Quello della mamma è il ruolo più difficile, ma anche il più bello. Isal è un adolescente e non mi dà nessun tipo di problema. È un ragazzino forte, sa quello che vuole, è leale e riservato. Dice sempre quello che pensa, nel bene e nel male, e io sono molto orgogliosa di lui".

Vanessa Incontrada aveva condiviso anche il desiderio di diventare ancora mamma: "Avere un altro figlio è un mio grande sogno, se Dio vorrà, mi piacerebbe".