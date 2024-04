Vanessa Incontrada, la foto con il figlio Isal: "Semplicemente e solo tu"

Vanessa Incontrada ha condiviso sui social un tenero scatto con il figlio Isal, accompagnato da una dolce dedica.

"Semplicemente e solo tu", ha scritto la conduttrice, aggiungendo un cuore a corredo della foto, che il compagno Rossano Laurini - con il quale ha avuto il figlio il 19 luglio del 2008 - ha commentato: "Ha preso il peggio di me e il meglio di te di quando eravamo giovani".

Vanessa Incontrada e l'amore per il figlio a Verissimo

Vanessa Incontrada, ospite a Verissimo, aveva condiviso il suo amore per il figlio.

"Quello della mamma è il ruolo più difficile, ma anche il più bello. Isal è un adolescente e non mi dà nessun tipo di problema. È un ragazzino forte, sa quello che vuole, è leale e riservato. Dice sempre quello che pensa, nel bene e nel male, e io sono molto orgogliosa di lui", aveva raccontato la conduttrice.

"Poi ama la musica, suona il pianoforte e come sport ha scelto l'atletica, che pratica per sua scelta da quando è piccolo, io non l'ho mai forzato. Io e lui siamo molto complici; Isal mi ha dato la pazienza di aspettare, che è mi è servita nella vita privata e nel lavoro", aveva aggiunto Vanessa Incontrada.