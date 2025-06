Vanessa Incontrada, la foto con Rossano Laurini: "L'amore"

Vanessa Incontrada e il bacio al compagno Rossano Laurini (Instagram_@vanessa_incontrada)

Vanessa Incontrada ha condiviso sui social un tenero scatto che la ritrae insieme al compagno Rossano Laurini. Nell'immagine, l'attrice e conduttrice bacia dolcemente il partner, seduto sula sua moto. La foto è accompagnata da una semplice didascalia: "L'amore", a racchiudere il forte sentimento che li unisce.

Vanessa Incontrada e Rossano Laurini sono legati sentimentalmente dal 2007 e dal loro amore è nato il figlio, Isal. Dopo un periodo difficile che li aveva portati a separarsi, i due si sono ritrovati e oggi sono più uniti e innamorati che mai.

Vanessa Incontrada a Verissimo

Vanessa Incontrada, ospite a Verissimo, aveva parlato della separazione e del successivo riavvicinamento: "Ci sono stati due anni di separazione difficili, ma forse ci dovevano essere. Non è detto che ci sia un ritorno dopo una separazione, però per noi penso che ci doveva essere quel momento per ritrovarci e per rinnamorarci. Oggi abbiamo un rapporto che forse avevamo perso da anni". L'attrice e conduttrice aveva parlato del bellissimo rapporto che oggi ha con Rossano Laurini: "La cosa più bella è che ci siamo rinnamorati in una maniera fortissima, cosa non scontata. Rossano è il mio migliore amico, il mio amante, il mio pilastro. Lo ringrazio per tutto l'amore che mi ha dato e mi sta dando. Mi sento appagata".