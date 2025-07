Simona Ventura, la dedica alla figlia Caterina dopo l'esame di maturità

Simona Ventura ha condiviso su Instagram una dedica alla figlia Caterina, in occasione del suo esame di maturità. "Sei matura", ha scritto la conduttrice, pubblicando alcuni scatti che ritraggono Caterina sorridente, circondata dalla famiglia e dagli amici.

"Sono orgogliosa di te e del percorso che hai fatto non senza qualche difficoltà (come è giusto che sia) ma alla fine è stato un trionfo", ha proseguito Simona Ventura, concludendo la dedica con un "ti voglio bene" e alcuni cuori rossi.

A festeggiare Caterina in questo giorno speciale anche il marito della conduttrice, Giovanni Terzi. Figlia biologica di una parente della conduttrice, Caterina Ventura è stata data in affidamento a Simona nel 2006, appena nata, per poi essere adottata legalmente nel 2014. "Abbiamo moltiplicato per due l'amore intorno a lei", aveva dichiarato Simona Ventura.

Simona Ventura, il rapporto con i suoi figli a Verissimo

Oltre a Caterina, Simona Ventura ha altri due figli: Niccolò, 26 anni, e Giacomo, 25, entrambi nati dal legame della conduttrice con l'ex marito Stefano Bettarini. Ospite a Verissimo, Simona Ventura aveva parlato del rapporto con i suoi figli, ripercorrendo uno dei momenti più difficili della sua vita, segnato dalla paura per suo figlio Niccolò, coinvolto in un'aggressione nel 2018. "È stato un momento di svolta della mia vita. Ho capito di avere avuto una grande fortuna", ha detto l'opinionista de L'Isola dei Famosi.

Sempre in quell'occasione, la conduttrice aveva raccontato del sostegno ricevuto dai suoi figli durante il matrimonio con Giovanni Terzi, celebrato nel 2024: "I miei figli erano al matrimonio , erano felici per me ed erano tutti commossi", aveva raccontato a Silvia Toffanin. "Sono orgogliosa dei miei figli e dei figli di Giovanni: erano tutti insieme e gioivano per noi", aveva aggiunto riferendosi a Ludovico e Giulio Antonio, avuti da Giovanni Terzi durante relazioni precedenti.

Simona Ventura e l'amore per la sua famiglia allargata

Simona Ventura, ospite a Verissimo nel 2019 insieme a Giovanni Terzi, aveva raccontato a Silvia Toffanin: "I miei figli adorano Giovanni, loro erano iperprotettivi nei miei confronti, e si volevano difendere da determinate situazioni, ma con il tempo le cose sono cambiate. Giovanni è un papà straordinario, per loro è come un amico". "Giovanni è riuscito a riunire tutta la mia famiglia - aveva aggiunto Simona Ventura - a ricreare un rapporto con i miei genitori, mia sorella, la sua ex moglie. Ora siamo una grande tribù, ed è quello che ho sempre sognato".