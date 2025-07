L'attrice, di 47 anni, ha annunciato in un'intervista di essere in attesa di un bambino: "Abbiamo combattuto per otto anni per arrivare fin qui. Ho avuto due aborti spontanei, molto difficili"

Caterina Murino diventerà mamma per la prima volta. L'attrice, di 47 anni, annuncia, in un'intervista al magazine francese Gala, di essere in attesa di un bambino. "Alla mia età, ho dovuto chiedere alla medicina di aiutare la natura. Non si decide sempre quando è il momento giusto per diventare madre", ha affermato Caterina Murino, che svela di aspettare un maschietto la cui nascita è prevista per settembre.

Legata dal 2016 all'avvocato francese Edouard Rigaud, Caterina Murino ha spiegato di aver aspettato "l'uomo giusto" prima di provare a diventare mamma. Ma il suo percorso non è stato semplice: "Abbiamo combattuto per otto anni per arrivare fin qui. Ho avuto due aborti spontanei, molto difficili. Questa gravidanza è soprattutto un piccolo miracolo". La coppia ha anche già deciso il nome del piccolino: hanno scelto due nomi italiani - uno ciascuno - che preferiscono non rivelare. Parlando invece della gravidanza, ha affermato di viverla con serenità: "Non ho avuto alcun disturbo, né diabete, né insonnia".

Nata a Cagliari nel 1977, Caterina Murino ha preso parte a Miss Italia e ha esordito in tv come "letterina" nella prima edizione di Passaparola. Ha poi intrapreso la carriera di attrice che l'ha portata a recitare in film dal successo internazionale: ha vestito i panni della Bond girl Solange nel film Casino Royale ed è la protagonista del film Il seme della discordia di Pappi Corsicato. Nel 2023 è stata la madrina dell'80esima edizione della Mostra del cinema di Venezia.

