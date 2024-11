Vanessa Incontrada, lo scatto con Claudio Bisio: "Siamo la coppia più bella del mondo"

Vanessa Incontrada condivide sui social una foto che la ritrae insieme a Claudio Bisio, amico e storico collega. I due conduttori insieme formano una delle coppie televisive più amate e longeve. "Siamo la coppia più bella del mondo", scrive la conduttrice e attrice nella didascalia dello scatto, citando la celebre canzone cantata da Adriano Celentano.

Attualmente Vanessa Incontrada e Claudio Bisio sono impegnati nelle registrazioni della nuova edizione di Zelig. Come hanno raccontato ospiti a Verissimo, i due conduttori si sono conosciuti vent'anni fa proprio in occasione delle lavorazioni del programma. "Claudio mi ha conosciuto che ero una bambina", - ha detto Vanessa Incontrada a Silvia Toffanin - "Claudio mi ha insegnato l'improvvisazione, l'ascoltare soprattutto gli altri."

L'artista spagnola naturalizzata italiana ha poi continuato: "Il nostro incontro è stato al ristorante, me lo ricorderò sempre. Da lì è partita questa amicizia, questo volersi così bene, questa stima reciproca. Non succede tutti i giorni, soprattutto sul lavoro, di trovare un feeling così".

Sempre a Verissimo, Vanessa Incontrada ha parlato dell'amore per la sua famiglia, formata dal compagno Rossano Laurini e dal loro figlio Isal, di 16 anni.

"Isal è un ragazzo perbene, intelligente, simpatico, ha una vita semplice", ha raccontato la conduttrice e attrice, 45 anni. Vanessa Incontrada ha parlato anche di come sia riuscita a conciliare il suo lavoro nel mondo dello spettacolo con la maternità: "In passato mi sono sentita in colpa per non riuscire a vivere alcuni momenti di mio figlio, avevo paura che non mi volesse più bene. Oggi che è cresciuto riesco a vivermelo di più e mi rendo conto che è cresciuto bene, che è un ragazzo sano".