Vanessa Incontrada, la foto con il compagno Rossano Laurini: "Baciami"

Vanessa Incontrada condivide su Instagram un tenero scatto in bianco e nero che la ritrae a fianco del compagno Rossano Laurini. "Baciami", scrive la conduttrice nella didascalia che accompagna la fotografia.

Nata nel 2007, la coppia sta vivendo una ritrovata serenità, dopo aver superato un periodo di difficoltà che ha comportato anche una momentanea separazione. In una recente intervista al Corriere della Sera, in merito alla sua relazione, Vanessa Incontrada ha dichiarato: "C ’è stato un po’ di mare mosso, un momento d’incomprensione che può capitare. - aggiungendo poi - Oggi vivo una situazione sentimentale stabile: il mare è calmo, molto calmo".

Vanessa Incontrada e l'amore per la famiglia a Verissimo

Ospite a Verissimo, Vanessa Incontrada ha parlato della sua vita privata: “È un momento bello sia dal punto di vista lavorativo sia privato. Non è semplice che vadano tutte le cose bene. In questo momento io vivo tutto con grande felicità”.

In trasmissione, Vanessa Incontrada ha parlato anche del figlio Isal, nato nel 2008 dall'amore con il compagno Rossano Laurini: "È un ragazzo perbene, intelligente, simpatico, ha una vita semplice. Ha il calcio, le fidanzatine e vuole andare al conservatorio perché suona molto bene il pianoforte".