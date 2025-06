Rocio Morales ha compiuto 37 anni: "Sono in fase adolescenziale avanzata"

In occasione del suo compleanno, Rocio Morales condivide su Instagram una fotografia che la ritrae mentre spegne una candelina. "È ufficiale… Sono appena entrata in fase adolescenziale avanzata - scrive l'attrice nella didascalia che accompagna il post - Evviva i 37! Grazie a tutti per i messaggi pieni d’amore".

Rocio Morales nasce a Madrid il 10 giugno 1988. Fin da piccola coltiva la sua passione per la danza che la porterà a diventare una ballerina professionista. Oltre al ballo, Rocio porta avanti la sua esperienza anche nel mondo della tv e della recitazione. Proprio sul set del film Immaturi- Il viaggio si lega a Raoul Bova, che diventerà il padre delle sue figlie: Luna, nata il 2 dicembre 2015, e Alma, nata l'1 novembre 2018.

Rocio Morales parla di Raoul Bova a Verissimo

Ospite a Verissimo, l'attrice aveva parlato dell'amore per Raoul Bova: "È l'uomo della mia vita. Sono dieci anni, ma sembra che l'abbia conosciuto un mese fa per quanto è forte il sentimento dentro di me. Allo stesso tempo in questi anni abbiamo imparato a conoscerci, a stimarci, siamo diventati grandi complici. Se devo pensare alla persona con cui sto meglio al mondo, ovunque, è lui".