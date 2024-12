Valeria Rossi ospite a Verissimo

Valeria Rossi

Una cantautrice italiana che ha segnato un'epoca con il suo indimenticabile tormentone estivo: Valeria Rossi vi aspetta a Verissimo, sabato 28 dicembre alle 16.30 su Canale5.

Nata a Tripoli il 7 marzo 1969, Valeria Rossi è nota principalmente per il successo del brano Tre parole nel 2001. Cresciuta a Mentana, ha conseguito lauree in giurisprudenza e antropologia presso l'Università La Sapienza di Roma. Nel 1996 ha ottenuto una borsa di studio al Centro Europeo di Toscolano di Mogol per un corso di perfezionamento per autori.

Il singolo Tre parole, pubblicato nel giugno 2001, ha rapidamente scalato le classifiche italiane, diventando il tormentone estivo di quell'anno e vendendo circa 10mila copie nelle prime tre settimane. Il brano ha raggiunto la prima posizione della classifica italiana a fine luglio, rimanendovi per sette settimane consecutive, ed è stato il secondo singolo più venduto in Italia nel 2001.

Successivamente, Valeria Rossi ha pubblicato due album: Ricordatevi dei fiori (2001) e Osservi l'aria (2004). Oltre alla carriera musicale, ha intrapreso l'attività di autrice, scrivendo brani per altri artisti e pubblicando racconti e libri, tra cui Bimbincucina (2014) e Tre parole dopo. Riflessioni intorno al successo (2015).