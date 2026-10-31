Valeria Fabrizi: "Ho 90 anni tutti naturali"

Valeria Fabrizi ha compiuto lo scorso 20 ottobre 90 anni e a Verissimo dice: "90 anni tutti naturali. Non ho rifatto niente e ci tengo tantissimo a dirlo".

Novant'anni di cui 70 di carriera. "Fare l'attrice era il mio sogno. Mi ricordo che all'inizio quando mi chiedevano se sapessi fare qualcosa rispondevo sì a qualsiasi cosa. 'Si sa tuffare?', 'Sì'; 'Sa andare a cavallo?', 'Sì'. Rispondevo sì anche se non era vero", racconta l'attrice, che per un periodo ha messo in pausa la sua carriera: "Per tanti anni ho fatto la mamma e la moglie".

Valeria Fabrizi è stata sposata con Giovanni "Tata" Giacobetti dal 1964 al 1988, quando il cantante e musicista morì per un infarto. Dal loro matrimonio è nata la figlia Giorgia. La coppia aveva avuto un altro figlio Alberto, morto a soli tre mesi per una crisi cardiaca. Alla domanda su come si superi un dolore così grande, l'attrice risponde: "Credo di averlo superato perché avevo Giorgia che mi ha aiutato tanto. Poi ho ripreso a lavorare e credo di essere stata aiutata anche da questo".

Infine, Valeria Fabrizi condivide una riflessione sul tempo che passa: "Non temo la vecchiaia, non temo i capelli bianchi, non temo le rughe, non temo la solitudine perché l'ho fatta mia complice, il mio rifugio. Temo solo di perdermi in un destino che non potrò scegliere [...]".